A59 urenlang dicht richting Breda door brandende vrachtwagen

Op de A59 bij Waalwijk is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen die balen textiel vervoerde. De weg was daarom sinds half acht urenlang dicht richting Breda. Om elf uur ging een rijstrook van de weg weer open.

De bestuurder van de vrachtwagen wist de brandende aanhanger op tijd los te koppelen en de trekker naar voren te rijden op de vluchtstrook. Daardoor werd verdere schade aan de vrachtwagen voorkomen.

De trailer was geladen met balen textiel. Omdat het vuur tussen de textielbalen zit, was het blussen lastig. De brandweer haalde de textielbalen uit elkaar met een speciale kraan waardoor het blussen makkelijker ging.

Er werd water aangevoerd vanaf een brandkraan bij benzinestation De Sprang.