Auto rijdt op voetpad en zorgt voor ravage in Breda, luifel ingestort

Vandaag om 09:25 • Aangepast vandaag om 10:03

Een auto heeft woensdagochtend voor een ravage gezorgd op de Waardakker in Breda. De wagen reed op het voetpad en raakte andere auto's, paatjes en kliko's. Door de ravage stortte ook een luifel van een huis naar beneden.

De wagen kwam vanuit een parkeerplaats elders in de straat, raakte van de weg en belandde op het voetpad. Dat was het startschot van een slooptocht.De auto botste op het pad met geparkeerde wagens, kliko's en paaltjes.

Ook de pilaren van een luifel werden omvergereden. De luifel bleef daarna niet meer overeind en stortte in. 

Bestuurder
Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant was de bestuurder een oudere man die een verwarde indruk maakte. Het is onduidelijk waarom de bestuurder van de weg raakte. Hij is in een toegesnelde ambulance nagekeken en bleek niet gewond.

De schade aan de auto, een Volvo, is groot. De politie doet onderzoek.

