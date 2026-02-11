Auto raakt van de weg en eindigt in de sloot bij Rosmalen

Op de Empelsehoefweg tussen Empel en Rosmalen is woensdagochtend een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen.

De auto reed in de richting van de Hustenweg en raakte in een bocht van de weg. Het voertuig kwam in een greppel langs de weg tot stilstand. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.