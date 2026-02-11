Navigatie overslaan

Auto raakt van de weg en eindigt in de sloot bij Rosmalen

Vandaag om 10:32 • Aangepast vandaag om 11:09
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Op de Empelsehoefweg tussen Empel en Rosmalen is woensdagochtend een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto reed in de richting van de Hustenweg en raakte in een bocht van de weg. Het voertuig kwam in een greppel langs de weg tot stilstand. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. 

De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.