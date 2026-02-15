Monumentaal pand in centrum van Gemert te koop: ‘Ik was meteen verliefd’

Aan de Elisabethplaats, midden in het centrum van Gemert, staat een monumentaal pand te koop. Het gebouw uit 1905 maakte ooit deel uit van het oude gasthuis en is bij veel inwoners vooral bekend als de voormalige Wereldwinkel. “Het is echt een juweeltje”, zegt eigenaar Jorlan Peeters. “Het pand heeft een fijne energie.”

Oude Wereldwinkel Bij de renovatie koos hij bewust voor behoud van historische elementen. “Ik heb het teruggebracht naar hoe het ooit bedoeld was. Denk aan hoge plafonds, een lange gang en oude natuurstenen vloeren. Als je binnenkomt, voelt het warm en prettig. Dat hoor ik ook vaak van mensen.”

Jorlan kocht het pand ruim zeven jaar geleden. “Het was toen echt een allegaartje. Maar ik zag meteen hoe authentiek het was. Dat oude, dat sprak me aan. Ik wilde het per se hebben.”

Het pand is voor veel Gemertenaren een herkenningspunt. “Veel mensen weten nog dat hier de Wereldwinkel zat. Je merkt dat het gebouw leeft. Klanten kwamen uit heel Nederland en gaven vaak complimenten.”

Onder de indruk

De begane grond werd de afgelopen jaren gebruikt als kantoorruimte. De eerste verdieping heeft een woonvergunning en bestaat grotendeels uit een open ruimte. “Boven kun je echt wonen. Je kunt er slaapkamers en een badkamer maken. We hebben er zelfs lezingen gehouden. Iedereen was altijd onder de indruk.” Het gemeentelijk monument heeft een woonoppervlakte van 104 vierkante meter en een brede bestemming, waardoor wonen en werken hier goed te combineren zijn.

Volgens hem vraagt het pand wel om een koper met visie. “Veel mensen denken in standaardhuizen. Dit is anders. Je moet de potentie willen zien.”

Letterlijk uitgegroeid

De reden voor de verkoop ligt niet in het pand zelf. “We zijn er letterlijk uitgegroeid. We hadden twee locaties: hier en in Eindhoven. Dat werkte niet meer.”

Het monumentale pand staat te koop voor 685.000 euro kosten koper. Jorlan hoopt dat het terechtkomt bij iemand die het karakter weet te waarderen. “Het pand verdient iemand die het op waarde schat”, sluit hij af. “Iemand die er echt van gaat houden.”