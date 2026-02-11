Navigatie overslaan

Man (41) overleden nadat hij uit auto wordt geslingerd en in sloot belandt

Vandaag om 13:32 • Aangepast vandaag om 14:07
De bestuurder werd volgens een getuige uit de auto geslingerd (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Een 41-jarige man is woensdagochtend overleden nadat hij te water raakte bij een ongeluk aan de Moerdijkseweg in Terheijden. De auto raakte van de weg en belandde in een weiland.

Volgens een automobilist die het ongeluk zag gebeuren, werd het slachtoffer uit de auto geslingerd en belandde hij in een sloot. De getuige heeft direct de hulpdiensten gebeld. De brandweer, ambulance en meerdere politiewagens kwamen met spoed op het ongeluk af. 

Hulpverleners hebben de 41-jarige man uit Terheijden gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie denkt dat er geen andere auto's bij het ongeluk betrokken waren.

De weg werd tijdelijk afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

  • Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
