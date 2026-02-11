Mensen gaan onder afzetlint door na dodelijk ongeluk: 'Gebrek aan fatsoen'

De politie is verbolgen over de reacties van mensen na een dodelijk ongeluk maandag in Oss. Een fietsster overleed na een aanrijding met een vrachtwagen. Tijdens de reanimatie en het onderzoek erna negeerden mensen aanwijzingen van de politie, gingen onder afzetlinten door en filmden de plek van het ongeluk.

Na het ongeluk deed de politie onderzoek naar hoe de aanrijding kon gebeuren. Hierbij was er een verplichte rijrichting op de rotonde. "Het viel ons op dat er meerdere voertuigen op de rotonde de rijrichting niet volgden zoals dat moet, dat fietsers en voetgangers onder onze afzetlinten door gingen, dat andere weggebruikers overige wegafzettingen negeerden en dat meerdere weggebruikers de situatie aan het filmen waren met een mobiele telefoon, tijdens het rijden", begint het relaas van de politie woensdag.

Vrouw stak middelvinger op

"Er was zelfs nog een vrouw die toch door de afzetting heen wilde, wat niet ging. Een agent sprak de vrouw aan en verzocht haar om even om te rijden. Hierop reed ze weg en stak nog even een middelvinger op naar de agent."

De politie zegt niet te begrijpen hoe mensen zo kunnen reageren en handelen. "Wij snappen niet dat bestuurders niet begrijpen dat bij een verkeersafzetting, er nog steeds verkeersregels gelden. Op eigen ingeving de regels overtreden is strafbaar. Hierdoor zijn er vandaag (woensdag, red.) ook meerdere verbalen uitgeschreven voor het niet volgen van de rijrichting op de rotonde." Een vrachtwagenchauffeur die de situatie van het ongeluk aan het filmen was kreeg ook een boete."



Geen begrip van de politie

De politie kan geen begrip opbrengen voor wat de mensen die zich niet aan de regels hielden, hebben gedaan. "Het negeren van de regels en het filmen van een aanrijding laat zien dat de gene die dit doen een gebrek aan fatsoen hebben. Het negeren van de regels spreekt voor zich. Het filmen van een aanrijding en daarop de beelden delen zorgt ervoor dat mogelijke nabestaanden de beelden al gezien hebben, voordat wij het slechte nieuws hebben kunnen overbrengen. Daarbij bestaat er ook nog een stukje privacy voor overige betrokkenen bij een aanrijding."