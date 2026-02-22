Fantasywereld aan de Geldropseweg brengt spelfanaten al ruim 25 jaar samen

Van therapeutisch graven in een grote bak met losse kaarten op zoek naar de missende Magickaart, tot nieuwe vrienden maken aan de lange speeltafels. Spellenwinkel GameForce aan de Geldropseweg in Eindhoven dubbelt als ontmoetingsplek voor spelletjesliefhebbers die gelijkgestemden zoeken om samen te spelen.

Mede-oprichter Twan van de Wal is ondertussen een bekend gezicht in de regionale gamescene. “Het meeste populaire spel is toch wel Magic”, zegt Van de Wal. “Dat bestaat al lang, is een goede belegging gebleken en iedereen kan het met iedereen spelen.” Aan lange tafels die vroeger van Fontys zijn geweest, spelen van woensdag tot en met zondag tot wel honderd enthousiastelingen tegelijk. Maar de gemeenschap van mensen die de winkel weet te vinden, bestaat naar schatting uit wel enkele duizenden mensen. “De toernooien zorgen voor die wisselende bezoekers”, verklaart Van de Wal. Hij vindt het belangrijk dat iedere bezoeker zichzelf kan zijn. “We zien hier allerlei pluimage: Nederlanders en internationale mensen, nerds, jong en oud, veel autisten. Iedereen is welkom, want de enige vraag die telt is: kan ik er een spelletje mee doen?” Op de drukke zondagmiddag treffen we tweelingbroers Frank en Luc Sliphorst die komen voor een potje Magic: The Gathering. “We dragen niet standaard dezelfde kleren, hoor”, grappen de twee heren over hun geruite blousejes. Ze komen al vele jaren bij GameForce en kunnen het sociale aspect erg waarderen. “Je kunt hier aanschuiven bij wildvreemden en het toch heel gezellig hebben. En Twan is hier wel een vertrouwd gezicht, dat is fijn.”

Zoeken in de graaibak naar dat ene kaartje van Magic (foto: Bridget Spoor).

Geëvolueerd

Een speelplek om anderen te ontmoeten met dezelfde hobby of interesse. Het komt voort uit een behoefte die Van de Wal zelf lange tijd had. “Vroeger had je vooral spellen zoals kaarten, ganzenborden of mens-erger-je-nietten, maar ik wilde een uitdaging die verder ging dan zes gooien.”

Dit speelde bij hem in de jaren 90 en toen was er nog niet veel te kiezen op dat gebied, maar strategische spellen als Axis and Allies en Kolonisten van Catan vond hij interessant. Helaas kende de spelletjesfanaat weinig mensen die ook die spellen wilden spelen. Toen besloot hij dan maar open spelletjesavonden te organiseren. “Wat ik toen in het klein deed om zelf speelpartners te vinden, doe ik nu in het groot, gecombineerd met een winkel”, zegt hij tevreden.

Volop drukte in de speelzaal bij Gameforce in Eindhoven (foto: Bridget Spoor)

Therapeutisch graven

De speeltafels vind je achterin de zaak die de Brabander in 1999 samen met compagnon René van de Moosdijk begon aan de Visserstraat in Eindhoven. Om aan te schuiven voor een spelletje moet je eerst langs één grote bak die je moeilijk kunt missen. “Als we deze weghalen, krijgen we ongetwijfeld veel commentaar van trouwe bezoekers.” Van de Wal wijst naar een berg kaarten in een houten bak waarin bezoekers kunnen zoeken naar die ene kaart die ze missen. “Het werkt voor sommige klanten therapeutisch om hier even in te graven en is een vast onderdeel van een bezoek.” TU/e-student Kento Suzuki is daar net druk mee bezig. “Magic vind ik een leuk en sociaal spel, maar al die decks kopen kan ook best duur worden. Deze kaarten zijn misschien minder waardevol, maar daardoor wel betaalbaar.” Voor enkele centen kan je er al eentje bemachtigen. “Ik lees de beschrijvingen, kies grappige uit en probeer zo op een originele manier mijn vrienden te verslaan”, zegt hij met al een flinke stapel in zijn hand.

Twan van spellenwinkel Gameforce in Eindhoven (foto: Bridget Spoor).

Maatschappelijke rol

Doordat Van de Wal vaak in de winkel aanwezig is en veel contact heeft met de bezoekers, spreken ze hem ook sneller aan voor een persoonlijk gesprek. “De sociaal-maatschappelijk rol die wij vervullen is gigantisch. Natuurlijk zijn er de vriendschappen die hier ontstaan, maar soms zoeken klanten gewoon even een luisterend oor bij mij.” Oud-bezoeker Alain Starke kan dat beamen. Als tiener kwam hij vaak bij GameForce. “In the 00’s was het een thuisbasis voor mij, een vaste plek voor het spelen van allerlei spellen. Twan zorgde ervoor dat de grote ruimte altijd warm aanvoelde.” Voor Van de Wal vindt het fijn wat te kunnen betekenen voor wie dat nodig heeft. “Ik luister gewoon, dat blijkt vaak al genoeg.” Starke waardeert hoe hij naar hem en zijn leeftijdsgenoten omkeek. “En natuurlijk waren er ook een hoop oudere mensen die het goed met hem konden vinden. Een spelletjesbuurthuis voor jong en oud.” En dat is het vandaag eigenlijk nog steeds. De fantasywereld waar veel spellen zich in afspelen heeft in ieder geval een positieve invloed op de bezoekers, denkt de winkeleigenaar. “Ze zitten hier niet in hun thuissituatie, maar zijn even uit die ‘boze buitenwereld’ en op een zorgeloze plek. De mooie wereld van hun hobby.”