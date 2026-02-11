'Rolleeder' schuldig aan aanranding: straf in hoger beroep verlaagd

De eerder veroordeelde Hatim van G. (44) uit Eindhoven, alias 'Rolleeder', krijgt in hoger beroep een lagere straf voor een gewelddadige aanranding in een auto in 2022. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem woensdag tweeënhalf jaar gevangenisstraf op, een halfjaar minder dan de rechtbank eerder deed.

Het is niet de eerste veroordeling die Van G. aan zijn broek heeft hangen. Hij kreeg de bijnaam ‘Rolleeder’, omdat hij in 2000 in een rolstoel belandde door een dwarslaesie. Die beperking speelde ook een rol in deze rechtszaak: aanvankelijk werd hij veroordeeld voor verkrachting. Het hof concludeerde woensdag echter dat het gaat om aanranding, mishandeling en bedreiging. Dit komt omdat penetrale verkrachting vanuit zijn rolstoel niet mogelijk zou zijn geweest volgens de rechter. Gewelddadige aanranding

De aanranding gebeurde in oktober 2022, toen Van G. een jonge vrouw bij zich op schoot zette in een rijdende auto. Volgens het gerechtshof betaste hij haar op intieme plekken, sloeg hij haar en mishandelde hij ook haar vriendin en een derde vrouw. Daarbij bedreigde hij de slachtoffers meerdere keren.