'Rolleeder' schuldig aan aanranding: straf in hoger beroep verlaagd
De eerder veroordeelde Hatim van G. (44) uit Eindhoven, alias 'Rolleeder', krijgt in hoger beroep een lagere straf voor een gewelddadige aanranding in een auto in 2022. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem woensdag tweeënhalf jaar gevangenisstraf op, een halfjaar minder dan de rechtbank eerder deed.
Het is niet de eerste veroordeling die Van G. aan zijn broek heeft hangen. Hij kreeg de bijnaam ‘Rolleeder’, omdat hij in 2000 in een rolstoel belandde door een dwarslaesie. Die beperking speelde ook een rol in deze rechtszaak: aanvankelijk werd hij veroordeeld voor verkrachting.
Het hof concludeerde woensdag echter dat het gaat om aanranding, mishandeling en bedreiging. Dit komt omdat penetrale verkrachting vanuit zijn rolstoel niet mogelijk zou zijn geweest volgens de rechter.
Gewelddadige aanranding
De aanranding gebeurde in oktober 2022, toen Van G. een jonge vrouw bij zich op schoot zette in een rijdende auto. Volgens het gerechtshof betaste hij haar op intieme plekken, sloeg hij haar en mishandelde hij ook haar vriendin en een derde vrouw. Daarbij bedreigde hij de slachtoffers meerdere keren.
Het hof noemde zijn gedrag 'uiterst intimiderend' en benadrukte dat de slachtoffers er veel psychische schade aan overhielden. Uit verklaringen blijkt dat het incident grote impact had op hen.
Strafvermindering, maar nog steeds schuldig
Hoewel de straf is verlaagd, benadrukte het hof dat Van G. nog steeds volledig schuldig is aan aanranding, mishandeling en bedreiging. Zijn eerdere veroordeling voor verkrachting werd dus niet gehandhaafd, maar dat verandert niets aan de ernst van zijn gedrag.
Het hof keek ook naar zijn medische situatie en concludeerde dat, ondanks zijn rolstoel en complexe gezondheidsproblemen, detentie nog steeds mogelijk is.
‘Rolleeder’ nog vast door drugszaak
Naast de aanrandingszaak zit Van G. nog vast voor een drugszaak uit 2024. Toen kreeg hij zeven jaar cel voor bezit en handel in drugs. Omdat hij die straf nog moet uitzitten, kan hij voorlopig niet vrijkomen, ook al is zijn straf voor de aanranding verlaagd naar 2,5 jaar.
Daarnaast geldt een contactverbod van vijf jaar richting de slachtoffers. Als hij dat overtreedt, krijgt hij per overtreding twee weken extra cel, met een maximum van zes maanden.