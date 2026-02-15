C.V. De Berguilen bestaat uit Wil (81) en Jeanne (78): 'Er mag niemand bij'

Carnavalsvereniging De Berguilen is de oudste nog actieve club uit Dongen. In de hoogtijdagen telde de vereniging 111 man. Inmiddels is dat uitgedund naar twee leden: Wil (81) en Jeanne (78). En daar blijft het ook bij. "Ja, we hebben een ledenstop. Er mag niemand meer bij."

C.V. De Berguilen is in 1959 opgericht en Wil zit er al meer dan veertig jaar bij. "Ik ontmoette mijn vrouw in 1985 en zij was samen met haar vriendin Jeanne al lid van De Berguilen. Vanaf toen ben ik er ook bij gegaan." Sindsdien heeft Wil al heel wat optochten, feestjes en confetti voorbij zien komen. "De verkiezing van de prins is altijd leuk, maar ook de kinderoptocht en daarna de kroegentocht", vertelt hij. "Op zaterdag hebben we de sleuteloverdracht. Op zondag de grote optocht en dinsdag natuurlijk de lampjesoptocht en de verbranding van Manneke Pee hè."

In de jaren tachtig nodigden C.V. De Berguilen altijd een bekende Nederlander uit om met de club carnaval te vieren. "Dat was heel leuk, maar ik weet al die namen niet meer", lacht Wil.

"Ik ga maandagochtend met carnaval altijd naar het kerkhof."

Toen de club 111 man telde, hielden ze een ledenstop. "Dat was een mooi carnavalsgetal", vertelt Wil. In de jaren daarna werd het minder. "Mensen stoppen of gaan dood. Wij zijn nu nog met z'n tweeën over, maar we vieren nog steeds carnaval." De vrouw van Wil, Rietje, is twintig jaar geleden overleden. "Zij was een hele fanatieke carnavalsvierster. Daarom ga ik op maandagochtend met carnaval altijd naar haar het kerkhof. Samen met Jeanne. Dan heb ik een sjaal van De Berguilen mee en allerlei tierelantijntjes en maken we er een carnavalsgraf van. Dat doen we al twintig jaar aan een stuk." Wil en Jeanne hebben voor hun inzet tijdens carnaval al meerdere keren een lintje ontvangen. En dat is best bijzonder te noemen als je bedenkt dat Wil oorspronkelijk uit Apeldoorn komt en Jeanne uit Utrecht. "Het carnavalsbloed kruipt waar het niet gaan kan."