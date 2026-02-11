Vrachtwagen knalt in vangrail op A2, herstelwerkzaamheden duren hele nacht

Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Boxtel is op de snelweg richting Den Bosch woensdag vanaf half zes een rijstrook afgesloten. Een kwartier later was de vertraging al meer dan een uur.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend, op de weg staan geen remsporen. In de vrachtwagen zaten twee mensen, zij zijn beiden gewond naar het ziekenhuis gebracht. De ravage is enorm. De vangrail en de vrachtwagen liggen volledig in puin.

Verkeer werd tot kwart over zes omgeleid via de A58 en de A65. Op die wegen zorgde het extra verkeer voor drukte. Volgens Rijkswaterstaat zal de afsluiting tot morgenvroeg vijf uur duren vanwege de herstelwerkzaamheden aan de vangrail.

De politie meldt dat 21 weggebruikers beboet zullen worden omdat zij beelden maakten van het ongeluk. Meer mensen maakten beelden, maar de politie was toen nog bezig met de afhandeling van het ongeluk.