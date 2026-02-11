Zwemleraar opgepakt en supportersavond NAC escaleert: dit gebeurde vandaag

Van een zwemleraar die is aangehouden met 100.000 kinderfoto's tot een supportersavond van NAC die uit de hand loopt. Dit zijn de verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

Bij zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode zijn ruim 100.000 foto's en 300 video's met kinderporno aangetroffen. De man werd eind oktober opgepakt en blijft vastzitten vanwege vrees voor herhaling. Er zijn geen aanwijzingen voor fysiek misbruik gevonden. Hier lees je het hele verhaal.

Een supportersavond van NAC Breda liep dinsdagavond uit op een verhitte discussie tussen supporters en de presentator. Na een moeizame start werden de zorgen over de degradatiekandidaat toch nog constructief besproken met het management en trainer Carl Hoefkens. Check het hier.

Een Tilburgse wijkagent van 61 wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie aan criminele organisaties. De zaak doet denken aan de beruchte politiemol Mark M. uit Eindhoven. De agent zou gedurende lange tijd tegen betaling informatie hebben doorgespeeld. Lees zijn verhaal hier.

Lees ook Politiemol duikt op, rotte appel kan met zijn mobieltje schade aanrichten

Het RIVM heeft officieel een griepepidemie vastgesteld, net voor carnaval. Experts adviseren feestvierders om uitgerust te beginnen, voldoende te slapen en gezond te eten om fit te blijven tijdens het feest. Hier lees je hun analyse.

Lees ook Griepepidemie is begonnen: zo overleef je carnaval zonder ziek te worden