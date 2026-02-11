Advertentie
Ernstig ongeluk met meerdere auto's op N279 bij Veghel, diverse gewonden
Vandaag om 20:47 • Aangepast vandaag om 21:25
Op de N279 tussen Veghel en Keldonk is woensdagavond rond acht uur een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere auto's knalden op elkaar en verschillende mensen raakten gewond.
De weg is tussen Keldonk en Veghel helemaal afgesloten zodat hulpverleners de gewonden kunnen helpen.
Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt, en hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend.
De weg is bezaaid met brokstukken. Bij een auto is door de klap een wiel afgebroken. Hoe het ongeval kon gebeuren zal worden onderzocht.
