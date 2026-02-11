Ernstig ongeluk met meerdere auto's op N279 bij Veghel, diverse gewonden

Op de N279 tussen Veghel en Keldonk is woensdagavond rond acht uur een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere auto's knalden op elkaar en verschillende mensen raakten gewond.

Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt, en hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend.

De weg is bezaaid met brokstukken. Bij een auto is door de klap een wiel afgebroken. Hoe het ongeval kon gebeuren zal worden onderzocht.