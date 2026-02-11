Navigatie overslaan

Ernstig ongeluk met meerdere auto's op N279 bij Veghel, diverse gewonden

Vandaag om 20:47 • Aangepast vandaag om 21:25
Zwaar ongeluk op N279 bij Veghel. (Foto: AS Media)
Zwaar ongeluk op N279 bij Veghel. (Foto: AS Media)

Op de N279 tussen Veghel en Keldonk is woensdagavond rond acht uur een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere auto's knalden op elkaar en verschillende mensen raakten gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De weg is tussen Keldonk en Veghel helemaal afgesloten zodat hulpverleners de gewonden kunnen helpen. 

Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt, en hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend. 

De weg is bezaaid met brokstukken. Bij een auto is door de klap een wiel afgebroken. Hoe het ongeval kon gebeuren zal worden onderzocht.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink

