Van ijshal naar raadszaal: ijshockeyaanvoerder gaat politiek in

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. Deze keer: aanvoerder, trainer en clubman van de Breda Yetis, maar ook kandidaat-raadslid voor de VVD: Martijn Verlegh (39).

De damp hangt boven het ijs van de Bredase schaatsbaan. Het is laat op de avond, de tribunes zijn leeg en alleen het krassen van schaatsen doorbreekt de stilte. Een verdediger duikt de bocht in, zet zijn schouder erin en werkt de puck weg. Even later gaat de helm af en verschijnt een brede glimlach op het gezicht van Verlegh. Overdag rijdt Verlegh keurig in overhemd langs de horeca voor zijn werk in de foodservice. Maar in de avonduren staat hij vaak op het ijs. En binnenkort, als het aan hem ligt, ook in het Bredase stadhuis. "Langs de zijlijn staan past eigenlijk niet bij mij", zegt hij, leunend tegen de boarding. "Ik hoor elke dag waar ondernemers en verenigingen tegenaan lopen. Dan wil je niet alleen luisteren, maar ook iets doen."

"Als sportclubs vastlopen, verlies je het hart van de stad."

Martijn Verlegh woont in de Haagse Beemden, waar volgens hem het echte Breda te zien is: volle sportvelden, vrijwilligers in de kantine en trainers die na hun werk nog lesgeven. "Daar zie je wat een stad draaiende houdt."

Zijn achternaam is bekend in de stad; hij is familie van oud-voetballer en NAC-icoon Rat Verlegh. "Als je langs het Rat Verlegh Stadion fietst en die naam ziet, blijft dat bijzonder." Voetballer werd hij niet: "Dat talent heb ik niet geërfd."

Hij koos daarom in zijn jeugd voor ijshockey. Dat staat bekend als een harde sport, waarbij ook nog weleens geknokt wordt tijdens wedstrijden. "Ik weet niet of ik er iets aan heb in de politiek, want daar ben ik nog nieuw. Maar ik heb nog nooit gevochten op het ijs." Het is dan ook vooral de snelheid en het teamgevoel dat hem zo aantrekt. Inmiddels is hij aanvoerder, trainer van recreanten en aanspreekpunt binnen de club. Daardoor ziet hij ook de keerzijde: een tekort aan vrijwilligers, volle teams en steeds meer organisatie rond verenigingen.

Martijn Verlegh geeft training bij de Breda Yeti's.

Het is voor hem één van de redenen om de politiek in te gaan. Breda groeit, ziet hij, maar voorzieningen groeien niet altijd mee. "Je kan wel woningen bouwen, maar als vervolgens sportclubs vastlopen verlies je het hart van de stad. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de organisatie van evenementen en buurtverenigingen." "Je moet het mensen makkelijker maken iets te organiseren", vervolgt Verlegh. "Nu kost het vrijwilligers soms zoveel tijd dat mensen afhaken en is er een tekort ontstaan." Hij pleit daarom voor soepeler regels en waar mogelijk meerjarige vergunningen. "Niet alleen grote festivals zijn belangrijk. Juist kleinere evenementen maken een stad levendig en helpen vrijwilligers."

"Alleen win je nooit. Dat geldt op het ijs, maar ook in de politiek."

Hetzelfde geldt volgens hem voor de horeca. Verlegh werkte zelf jaren achter de bar en bezoekt nu dagelijks ondernemers voor zijn werk als accountmanager foodservice. Hij wil een veelzijdig horeca-aanbod behouden dat meegroeit met de stad. "Praat met ondernemers, niet over ondernemers", is zijn overtuiging. Verlegh staat in Breda op plek zes van de VVD-lijst en heeft daarmee een serieuze kans op een raadszetel. Grote woorden gebruikt hij liever niet. Politiek vergelijkt hij met zijn sport ijshockey. Hij wil dat bereiken via samenwerking. Iets dat Verlegh ook leerde van het ijshockey. "Alleen win je nooit", legt hij uit. "Dat geldt op het ijs, maar ook in de politiek. Je gaat het debat in om te winnen, maar na afloop geef je elkaar een hand. Misschien een pilsje erbij. Respect blijft. Je doet het samen, want anders komt je nergens." En roetsj, weg is hij. Nog even lekker het ijs op voordat de raadszaal straks zijn aandacht vraagt.