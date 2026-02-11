Onrust in Eindhoven: na steekpartij ook melding van vuurwapen in flat

Nog geen uur na een steekpartij moest de politie vrijdagavond opnieuw in actie komen in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. Op korte afstand van het eerdere geweldsincident kwam een melding binnen van een mogelijk vuurwapen in een flat aan de Urkhovenseweg.

Agenten die nog bij de steekpartij aanwezig waren, kregen een nieuwe spoedmelding en werden direct weggeroepen. Ze trokken hun kogelwerende vesten aan en reden naar de flat.

Hier zou een ruzie zijn geweest, waarbij één persoon gewond raakte en mogelijk is gedreigd met een vuurwapen. De politie zette de omgeving af en ging met meerdere agenten de woning binnen. Daar werd één man aangehouden. Hij is geboeid afgevoerd in een politiewagen.

Een ambulance kwam ter plaatse voor het gewonde slachtoffer. Of er daadwerkelijk een vuurwapen is gevonden, is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en of er een verband is met de steekpartij eerder die avond.