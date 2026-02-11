Bavaria-carnavalsfilmpje offline op last IOC: 'Biertjes lijken op ringen'

Carnaval is voor bierbrouwer Bavaria uit Lieshout meestal een van de hoogtepunten van het jaar. Dit jaar niet. De bierbouwerij had als carnavalscampagne: 'Team Carnaval, ga voor goud', verwijzend naar de Olympische Winterspelen in Milaan. Maar de commercial die erbij is gemaakt is woensdagavond offline gehaald, op last van het Internationaal Olympisch Comité.

Vandaar dat de reclamecampagne helemaal bedacht werd rondom het thema: 'Team Carnaval, ga samen voor goud'. Zo konden er onder meer 111 unieke gouden medailles gewonnen worden en 11 unieke Team Carnaval-ijshockeyshirts. De campagne werd vergezeld met een commercial.

Carnaval is topsport, vindt de bierbrouwer uit Lieshout. Niet alleen op de Olympische Spelen wordt topsport bedreven, maar ook in Lampegat, Oeteldonk en Kruikenstad.

Filmpje niet meer te vinden

Maar die, in Lieshout, opgenomen video nekt Bavaria nu. Woensdagavond maakt het bedrijf bekend dat de carnavalscampagne tijdelijk gecanceld is, op last van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Op alle sociale media van de bierbrouwer is het filmpje niet meer terug te vinden.

"Bavaria heeft haar carnavalscampagne tijdelijk offline gehaald na een sommatie van het IOC. Volgens het IOC vertoonde onder andere het beeld met vijf biertjes op een bar te veel gelijkenis met de Olympische ringen", zegt een woordvoerder van het reclamebedrijf dat verantwoordelijk is voor de video. "Bavaria was verrast door die interpretatie, omdat de campagne bovenal bedoeld is als carnavalsknipoog."

Bavaria werkt aan aangepaste versie

De woordvoerder zegt woensdagavond dat Bavaria inmiddels aan een aangepaste versie van de campagne werkt, die nog voor carnaval klaar moet zijn.

Waarom Bavaria de video nu aan moet passen, terwijl deze al langere tijd online staat, weet de woordvoerder ook niet. "Dat is vooral een vraag voor het IOC. Maar denk niet dat die rekening hebben gehouden met de start van carnaval in ieder geval."