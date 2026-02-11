Navigatie overslaan

Achtervolging marechaussee eindigt in Vught, verdachte slaat op de vlucht

Gisteren om 22:51 • Aangepast vandaag om 10:37
Marechaussee rijdt auto klem in Vught (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink)
Een achtervolging door de marechaussee eindigde woensdagavond in de Glorieuxlaan in Vught. De marechaussee wilde een auto controleren op de A2 bij Best vanwege een verkeersovertreding, waarna de bestuurder op de vlucht sloeg.  

In de auto zaten vier personen. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde ging deze er vandoor. Op de Glorieuxlaan in Vught reed de bestuurder zich klem door wegwerkzaamheden. 

De bestuurder ging er vandoor en de marechaussee kon hem niet meer vinden. De andere inzittenden van de auto werden niet verdacht van een strafbaar feit en mochten naar huis gaan. De auto moesten ze wel laten staan. Deze wordt aan de eigenaar gegeven, een moeder van een van de inzittenden.

