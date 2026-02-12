112-nieuws: Steekpartij zorgt voor flinke politie-inzet in Breda, blijkt loos alarm • Ongeluk met vrachtwagen en auto op A2 zorgt voor verkeersinfarct

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

22:09 Steekpartij zorgt voor flinke politie-inzet in Breda, blijkt loos alarm De politie is donderdagavond massaal uitgerukt naar het Brouwhuisplein in Breda na een melding van een steekpartij. Eenmaal ter plaatse bleek er alleen helemaal niks aan de hand te zijn. Wel gingen agenten samen met een speurhond het flatgebouw binnen. Waarom zij dit precies deden is onbekend. Lees verder

16:33 Ongeluk met vrachtwagen en auto op A2 zorgt voor verkeersinfarct Een vrachtwagen en auto zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A2 bij Vught. Twee rijstroken in de richting van Eindhoven waren dicht. Het ongeluk zorgde voor grote vertraging op de randweg bij Vught en ook wie van Utrecht naar Eindhoven toe wilde deed er langer over. Lees verder

11:53 Agenten lossen schoten op auto die politie ramt, bestuurder ontkomt alsnog Agenten hebben woensdagnacht schoten gelost nadat een auto meerdere malen een politiewagen ramde in Tilburg. Er werden zowel waarschuwingsschoten gelost als gerichte schoten op de banden van de auto. De bestuurder van de auto ontkwam alsnog. Lees verder

11:28 30 bedrijven tot vrijdagmiddag zonder stroom na brand in Veldhoven In een transformatorhuisje aan De Run in Veldhoven is donderdagochtend brand uitgebroken. Daarom zitten 30 bedrijven in de buurt zonder netstroom tot vrijdagmiddag, meldt netbeheerder Enexis. Ook de prins van carnaval van Lampegat werd geraakt door de storing: bij het bestickeren van zijn bus viel plots de stroom weg. Lees verder

06:35 Frontale botsing tussen twee auto's op N264 bij Haps Twee auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag op elkaar gebotst op de N264 bij Haps. Een van de voertuigen kwam door de klap in een droge sloot terecht. Lees verder