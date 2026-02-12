Veel meer Brabanders tipten Meld Misdaad Anoniem over verdachte zaken

Nooit eerder kwamen er zo veel tips binnen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) als vorig jaar. Ruim 5.000 meldingen gingen over zaken in Brabant. Dat is een stijging van maar liefst 34 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Brabanders tipten vooral vaker anoniem over verdachte situaties in hun buurt, sociale zekerheidsfraude en verkeersmisdrijven. Dankzij de tips werden 565 verdachten opgespoord in de gebieden van de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant. De politie haalde 187 wapens van de straat. Dat meldt MMA in het jaaroverzicht. Met 2025 wordt ook het recordjaar 2020 (met 4.599 tips) overtroffen. Door corona zaten toen veel mensen thuis, waardoor er meer tips binnenkwamen, maar vorig jaar was dat dus nog meer. MMA bestaat sinds 2002. Volgens de organisatie wijst de stijging erop dat mensen steeds meer vertrouwen hebben in het meldpunt, vooral omdat zij zien dat tips daadwerkelijk effect hebben. Vangsten

In het jaaroverzicht van MMA worden veel voorbeelden genoemd van zaken die dankzij anonieme tips aan het licht kwamen:

Arrestatie van drugsdealers in Halsteren, Boxtel, Hoogerheide, Roosendaal, Rucphen, Tilburg en Oosteind.

Drugs-, wapens- en geldvondsten van Bergen op Zoom tot Rosmalen.

Wietkwekerijen in Made, Steensel, Hapert en Bergeijk.

Vuurwerkvangsten in Nuenen, Kaatsheuvel, Helmond, Berlicum, Bergen op Zoom, Roosendaal, Zevenbergen, Sprundel en Rucphen. Schoen

Opvallend was ook een grote vangst in Breda van cryptovaluta in augustus op een bijzondere plek. Bij een huiszoeking werden onder meer een Porsche Panamera, designertassen, merkkleding en sieraden in beslag genomen. Tijdens het onderzoek trof de politie een hardware-wallet aan, verstopt in een schoen. Hoewel de inhoud aanvankelijk niet toegankelijk was, werd later bij een tweede arrestatie de pincode van de wallet gevonden. Hierdoor kon beslag worden gelegd op een extra bedrag van circa 2 miljoen euro aan digitale valuta. Stal

Na een tip kwamen ook mensen in beeld die onder slechte omstandigheden woonden in Westerhoven. Na een controle door het Kempen Interventie Team (KIT) is begin november een woning in het buitengebied van Westerhoven gesloten. Volgens de burgemeester leefden de bewoners onder 'erbarmelijke omstandigheden'. Over de woning waren eerder al MMA-tips binnengekomen. Tijdens de controle werden ernstige overtredingen geconstateerd. In een oude stal verbleven bewoners in geïmproviseerde ruimtes. Daarnaast was er sprake van energiediefstal, meldt MMA. Bovengemiddeld

Meld Misdaad Anoniem vergelijkt jaarlijks het aantal tips per provincie per 10.000 inwoners. Daaruit blijkt dat Brabant iets boven het landelijk gemiddelde scoort en er relatief veel getipt wordt. Noord-Brabant staat landelijk op de vijfde plek. Limburg staat op nummer 1, daar worden de meeste meldingen gedaan. Landelijk was er in 2025 een vergelijkbare stijging te zien als in Brabant, ook naar 'recordhoogte'. In totaal stuurde het meldpunt 32.007 meldingen door naar politie, gemeenten en opsporingsdiensten, een stijging van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dankzij de tips werden 3.452 verdachten opgespoord en 1.140 wapens in beslag genomen. Verklaring

Een analyse van de jaarcijfers laat in vrijwel alle meldcategorieën een toename zien. Dit komt mede door de landelijke publiekscampagne 'Houd misdaad uit je buurt', die afgelopen jaar is uitgerold. Via spots op televisie, radio en online werden mensen alert gemaakt op signalen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat zij deze herkennen en weten wat ze met deze signalen kunnen doen, schrijft MMA in een persbericht van donderdag.