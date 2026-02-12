Noëlle kan niet zwanger worden, dus draagt haar moeder het kindje

Noëlle Deleij (27) en Ferri Kastelijns (27) uit Oosterhout zijn dolblij want ze verwachten in september hun eerste kindje. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder. Maar Noëlle is zelf niet zwanger. "Mijn moeder Angela van 51 jaar is momenteel zwanger van ons kindje."

In Nederland gelden strenge regels voor draagmoederschap. Een vrouw moet een voltooid gezin hebben, eerder zonder problemen zwanger zijn geweest en mag niet ouder zijn dan 45 jaar. Een advocaat die gespecialiseerd is in draagmoederschap tipte Ferri en Noëlle over mogelijkheden in het buitenland. Op Cyprus mag iemand tot 55 jaar draagmoeder zijn.

Toch heeft ze al jaren een relatie met Ferri. Het stel was vastbesloten te zoeken naar mogelijkheden om toch vader en moeder te worden. Ze bezochten bijeenkomsten van artsen, wensouders en draagmoeders, en dat gaf hen hoop. "Het liefst wilden we een draagmoeder in Nederland. Maar dat is vrij lastig door regelgeving", vertelt Ferri.

Noëlle heeft altijd al een kinderwens gehad. Ook in haar werk als oppas zorgt ze veel voor baby’s. Toen ze op haar achttiende ontdekte dat ze geen baarmoeder had, ook wel bekend als het MRKH-syndroom, was dat een zware klap. Ze twijfelde of ze ooit wel een relatie zou krijgen, omdat ze een vrouw is die geen kinderen kan krijgen.

‘Oma’ als draagmoeder

Toen die optie voorbijkwam, dachten Noëlle en Ferri gelijk aan Angela, de moeder van Noëlle. "Van alle mensen in mijn eigen kring is mama de mooiste optie. Ze heeft mijn verhaal vanaf het begin meegemaakt en mijn verdriet gezien en ook zelf gevoeld."

Angela wilde haar dochter graag helpen. "Ik heb zelf vier kinderen en vind het fijn als ook mijn dochter en schoonzoon mogen ervaren hoe het is om een gezin te hebben. Maar het was ook belangrijk dat mijn man en andere kinderen erachter stonden."

En dus besloten ze het avontuur aan te gaan en gingen ze naar een kliniek op Cyprus. Na verschillende medische controles bleek Angela geschikt te zijn als draagmoeder. De eicel van Noëlle werd in een laboratorium bevrucht met de zaadcel van Ferri. Zij zijn dus de genetische ouders van het kindje.

‘Kerstwonder’

Het embryo werd op Tweede Kerstdag ingebracht in de baarmoeder van Angela. Daarna gingen ze terug naar Nederland en moesten ze twee weken wachten op een zwangerschapstest. "Dat waren de twee langste weken van mijn leven, dus ik zei tegen mama dat ik een extra vroege test wilde. Twee dagen eerder deden we dat, en het was een duidelijk streepje. Er was geen twijfel mogelijk", vertelt een enthousiaste Noëlle .

Ferri was nog niet op de hoogte dat de test eerder gedaan was en werd verrast toen hij thuiskwam van het werk. "Noëlle kan al kleertjes kopen voor een jongen en een meisje. Dus ik kwam thuis en zag een rompertje en wat kleertjes liggen. Ik dacht eerst even: heeft ze alweer kleren gekocht? Maar toen keek ik haar in de ogen en zag dat het gelukt was. Superblij natuurlijk."

Taboe doorbreken

Noëlle wil andere vrouwen via TikTok en Instagram inspireren met haar verhaal, omdat ze merkt dat er nog een taboe zit op draagmoederschap en het MRKH-syndroom. "Ik kreeg veel vragen, bijvoorbeeld of mijn vriend het met mijn moeder had gedaan. Ik zie dat niet als haatreacties, maar het komt nog zo weinig voor in Nederland, waardoor mensen het niet snappen. Ik kan niet wachten om er meer duidelijkheid over te geven en te hopen dat het meer besproken gaat worden."

Voor Angela is het belangrijkste dat ze de zwangerschap tot een goed einde brengt. "De gevoelens dat ik oma word, heb ik nog niet. Ik draag het kind van mijn dochter en mijn schoonzoon, en op de tweede plaats mijn kleinkind."