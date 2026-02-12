30 bedrijven tot vrijdagmiddag zonder stroom na brand in Veldhoven

In een transformatorhuisje aan De Run in Veldhoven is donderdagochtend brand uitgebroken. Daarom zitten 30 bedrijven in de buurt zonder netstroom tot vrijdagmiddag, meldt netbeheerder Enexis. Ook de prins van carnaval van Lampegat werd geraakt door de storing: bij het bestickeren van zijn bus viel plots de stroom weg.

Bij een bedrijf dat aan het transformatorhuisje vastzit, zit een een enorm gat in de muur door de brand. De precieze schade is nog onduidelijk.

De brand sloeg door het dak van het huisje en is door de brandweer rond kwart over elf geblust. Daarbij werd blusschuim ingezet. Enexis heeft tijdens de brand de stroom afgesloten.

Nieuwe transformator nodig na brand in Veldhoven

Na het blussen van de brand bleek de ellende rondom de stroomvoorziening niet voorbij, De huidige transformator heeft de brand niet overleefd. Er moet een nieuwe transformator komen. Enexis zegt dat dat eerst een tijdelijke noodoplossing zal zijn.

Inmiddels is het duidelijk dat zeven van de 37 bedrijven die aanvankelijk geen stroom hadden, via bijvoorbeeld hun eigen noodstroom weer spanning hebben. "Dertig bedrijven zitten dus nog zonder spanning", zegt een woordvoerder van Enexis.

Overigens is de oorzaak van de brand nog niet bekend.