30 bedrijven tot vrijdagmiddag zonder stroom na brand in Veldhoven
In een transformatorhuisje aan De Run in Veldhoven is donderdagochtend brand uitgebroken. Daarom zitten 30 bedrijven in de buurt zonder netstroom tot vrijdagmiddag, meldt netbeheerder Enexis. Ook de prins van carnaval van Lampegat werd geraakt door de storing: bij het bestickeren van zijn bus viel plots de stroom weg.
De brand sloeg door het dak van het huisje en is door de brandweer rond kwart over elf geblust. Daarbij werd blusschuim ingezet. Enexis heeft tijdens de brand de stroom afgesloten.
Bij een bedrijf dat aan het transformatorhuisje vastzit, zit een een enorm gat in de muur door de brand. De precieze schade is nog onduidelijk.
Na het blussen van de brand bleek de ellende rondom de stroomvoorziening niet voorbij, De huidige transformator heeft de brand niet overleefd. Er moet een nieuwe transformator komen. Enexis zegt dat dat eerst een tijdelijke noodoplossing zal zijn.
Inmiddels is het duidelijk dat zeven van de 37 bedrijven die aanvankelijk geen stroom hadden, via bijvoorbeeld hun eigen noodstroom weer spanning hebben. "Dertig bedrijven zitten dus nog zonder spanning", zegt een woordvoerder van Enexis.
Overigens is de oorzaak van de brand nog niet bekend.
Bus van de prins werd net bestickerd
Bij touringcarbedrijf Van Gompel waren ze donderdagochtend druk bezig met het bestickeren van de bus van de prins van Lampegat (Eindhoven) toen opeens alle stroom uitviel. "We zagen aan de overkant rook uit een transformatorhuisje komen, waarna onze stroom en computers uitvielen." Op last van de brandweer moest ook het werk in de garage van het busbedrijf tijdelijk worden stilgelegd.
Volgens directeur Gert-Jan Lommerse hoeft prins Kantinus en zijn gevolg zich geen zorgen te maken dat hij deze carnaval niet met zijn eigen bus op pad kan. "Het was even schakelen en we hebben een aggregaat geregeld, maar gelukkig hebben wij onze planning voor de komende drie weken al rond."