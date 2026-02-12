Navigatie overslaan
37 bedrijven tot vrijdagmiddag zonder stroom na brand in Veldhoven

Vandaag om 11:28 • Aangepast vandaag om 12:54

In een transformatorhuisje aan de Run in Veldhoven is donderdagochtend brand uitgebroken. Daarom zitten 37 bedrijven in de buurt zonder stroom tot vrijdagmiddag, meldt netbeheerder Enexis.

De brand sloeg door het dak van het huisje en is door de brandweer rond kwart over elf geblust. Daarbij werd blusschuim ingezet. Enexis heeft tijdens de brand de stroom afgesloten.

Bij een bedrijf dat aan het transformatorhuisje vastzit, zit een een enorm gat in de muur door de brand. De precieze schade is nog onduidelijk.

 

De schade na de brand in het transformatorhuisje aan de Run in Veldhoven (foto: Ruud Ritzen).
De schade na de brand in het transformatorhuisje aan de Run in Veldhoven (foto: Ruud Ritzen).

Nieuwe transformator nodig na brand in Veldhoven
Na het blussen van de brand bleek de ellende rondom de stroomvoorziening niet voorbij, De huidige transformator heeft de brand niet overleefd. Er moet een nieuwe transformator komen. Enexis zegt dat dat eerst een tijdelijke noodoplossing zal zijn.

Alsnog kost het aansluiten van die noodoplossing tijd, aldus de woordvoerder van de netbeheerder. Overigens is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

