Agenten lossen schoten op auto die politie ramt, bestuurder ontkomt alsnog

Agenten hebben woensdagnacht schoten gelost nadat een auto meerdere malen een politiewagen ramde in Tilburg. Er werden zowel waarschuwingsschoten gelost als gerichte schoten op de banden van de auto. De bestuurder van de auto ontkwam alsnog.

De agenten wilden een geparkeerd voertuig op een parkeerplaats in de Generaal Barberstraat. Toen agenten het voertuig naderden, reed de bestuurder plots weg. De agenten zetten een achtervolging in, waarna de bestuurder het voertuig opnieuw parkeerde.

Bij de poging om de bestuurder te controleren, gingen het mis en weigerde de man mee te werken. “In plaats daarvan ramde hij opzettelijk meerdere keren tegen het politievoertuig. De bestuurder reed met piepende banden recht op het politievoertuig af”, schrijft de politie.

Daarop losten de agenten meerdere waarschuwingsschoten. Ook werd er gericht geschoten op de banden van het voertuig. De man slaagde erin te ontkomen, ondanks een zoektocht in de omgeving. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.