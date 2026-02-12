Maurice M. misbruikte ook jongste dochter en buurmeisje en krijgt extra cel

Horrorvader Maurice M. (57) uit Beek en Donk heeft donderdag een extra jaar cel gekregen. Nu voor het jarenlang misbruiken van zijn eigen dochter en een buurmeisje vanaf hun veertiende. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Voor het misbruiken van een andere dochter kreeg M. onlangs al een celstraf van ruim zes jaar en tbs met dwangverpleging. Maurice M. ontkent zelf elke aantijging van misbruik, maar is inmiddels al door het gerechtshof en de rechtbank schuldig bevonden.

In totaal moet Maurice M. nu zeven jaar en een maand de cel in. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging voor het misbruiken van zes meisjes, onder wie twee dochters. De rechtbank legde donderdag in het vonnis ook een link met de uitspraak van het hof van 26 januari. De werkwijze van Maurice M. was steeds hetzelfde en daardoor zijn ook de twee nieuwe zaken, van zijn jongste dochter en een buurmeisje, goed te bewijzen. Het misbruik vond meestal plaats in het huis van Maurice M. in Beek en Donk. Als hij alleen was met de meiden, trok hij ze bijvoorbeeld op schoot. Hij ging hen op hun rug kriebelen en ging daarna steeds verder en betastte de meisjes en zichzelf. Geen echte vader

De jongste dochter (15) van Maurice M. vertelde tijdens de zitting haar hartverscheurende verhaal over de ontucht die jaren duurde: "Hij heeft me dagelijks betast en mentaal geen leuke dingen met mij gedaan", vertelde ze. "Ik struggle hier al lang mee en ik wilde vaak niet meer leven. Ik wilde weg om eindelijk rust te krijgen. En dat komt door Maurice. Zo noem ik hem, want hij is geen vader."

De jongste dochter was nog niet klaar om over haar misbruik te vertellen toen haar oudere zus in 2022 eindelijk aangifte deed en de eerste zaak aan het rollen kwam. Zo werd Maurice in 2023 eerst veroordeeld tot negen jaar cel zonder tbs. In hoger beroep werd dat eind januari zes jaar en drie maanden cel, mét tbs met dwangverpleging. M. was verminderd toerekeningsvatbaar, vond het gerechtshof, vanwege zijn autismestoornis en een mogelijke pedofiliestoornis en moet worden behandeld. Erkenning

De dochter en ook haar vriendinnetje willen, net als de andere meiden, het liefst erkenning van Maurice M. dat hij fout zat, maar dat deed M. ook tijdens deze zaak niet. Hij heeft nooit iets fout gedaan, zei hij, net als tijdens de andere zittingen, en gaf daarmee volgens de officier van justitie eigenlijk de meisjes de schuld. "Zo pijnlijk als dit zie ik het maar zelden", zei ze over alle ontuchtzaken van Maurice M. "Twee dochters en vier van hun vriendinnen misbruikt. Er is veel bewijs en hij blijft maar ontkennen." De extra celstraf van een jaar viel een stuk lager uit dan de 2,5 jaar die justitie twee weken geleden eiste. De rechtbank kijkt naar de totale straf die M. krijgt voor alle zaken en vindt ruim zeven jaar cel en tbs een passende straf. Een contact- en locatieverbod wees de rechtbank af. Alle meisjes zijn bang dat ze Maurice M. toch kunnen tegenkomen in Beek en Donk, omdat hij van justitie zijn zieke moeder mag bezoeken. Maar volgens de rechtbank wordt M. tijdens zulke bezoeken streng begeleid en komt hij zeker niet in contact met andere mensen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren