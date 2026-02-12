Eén regel voor de PSV-selectie tijdens carnaval: 'Niet te dronken worden'

Peter Bosz moet het vrijdag in Volendam zonder Ismael Saibari doen. De Marokkaans international heeft vrij gekregen van zijn coach. Ricardo Pepi zal er ook nog niet bij zijn, maar is wel dichtbij een rentree in de selectie. Na de wedstrijd zijn de spelers vrij om carnaval te vieren, al maakt Bosz zich wel een beetje zorgen. En is de coach voorbereid op Valentijnsdag?

Voordat de spelers carnaval mogen vieren, moet PSV eerst op bezoek bij FC Volendam. "We moeten voor iedere tegenstander respect tonen door ze serieus te nemen en ons goed voor te bereiden. Maar dat we tegen Telstar en NAC punten hebben laten liggen, daar ben ik tijdens deze wedstrijd niet mee bezig."

"De frisheid bij Saibari neemt wat af."

In Volendam kan PSV nog steeds geen beroep doen op keepers Matej Kovár en Nick Olij, wat betekent dat Niek Schiks weer onder de lat zal staan. "Ik heb Schiks vooral veel met rust gelaten. Er wordt al zoveel tegen hem gezegd. Mijn ervaring is om ze juist wat rust te geven als ze debuteren." Met Olij heeft de coach het te doen: "Olij zat er helemaal doorheen. Het was de tweede keer dat hij zijn debuut kon maken. Het is verschrikkelijk voor hem."

Ook Ismael Saibari is niet van de partij vrijdagavond. "Ik heb hem een aantal dagen vrij gegeven, waaronder deze wedstrijd. Maar hij is er na deze wedstrijd weer bij. Voor Anass Salah-Eddine geldt volgende week hetzelfde. Hij krijgt dan vrij", verklaart de coach. "Ik merk dat de fitheid bij Saibari geen enkel probleem is, maar de frisheid neemt wat af. Hij krijgt nu meer schoppen tijdens de wedstrijd, dat heeft met alertheid te maken."" Daarnaast zullen Ruben van Bommel en Alassane Pléa vanzelfsprekend nog afwezig zijn. Ricardo Pepi is er ook nog niet bij, maar dat kan snel veranderen volgens Bosz: "Pepi mag na zijn gebroken arm weer in de duels. Dat is de volgende stap die hij maakt. Dat is de stap die hij nodig heeft voordat hij weer wedstrijdfit is."

"Wat is het ineens warm hier."