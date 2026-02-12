Doe mee met de allereerste Omroep Brabant Carnavalspubquiz

Weet jij álles van carnaval en wil je indruk maken op je vrienden of familie? Of ben je gewoon op zoek naar een gezellig opwarmertje voordat je met je carnavalspak de kroeg induikt? Doe dan mee met de allereerste Omroep Brabant Carnavalspubquiz!

In deze gloednieuwe carnavalsquiz krijg je in drie rondes in totaal 33 vragen op je afgevuurd. Iedere ronde bestaat uit elf vragen. Alle vragen hebben uiteraard iets met carnaval te maken, zoals bij wie het paard in de gang staat volgens het nummer van André van Duin (niet opzoeken). Of: hoe lang is Lamme Frans? En herken jij deze carnavalsplaat?

Keigezellig om thuis te spelen onder het genot van een worstenbroodje, voordat je de stad induikt of naar de optocht gaat kijken. Leuk in teams, maar wij weten zeker dat het alleen ook vermakelijk is. En dat alles in minder dan een half uurtje zodat je een heerlijke start, of afterparty, van carnaval hebt.

