Navigatie overslaan

Ongeluk met meerdere auto's op de A2 bij Vught

Vandaag om 16:33 • Aangepast vandaag om 16:44
Ongeluk op de A2 bij Vught (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Ongeluk op de A2 bij Vught (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Meerdere auto's zijn donderdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Vught. Twee rijstroken in de richting van Eindhoven zijn dicht. Het is onbekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Ook is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De vertraging richting Eindhoven loopt. Vanaf Sint-Michielsgestel heb je om half vijf minstens twintig minuten extra reistijd.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.