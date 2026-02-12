Advertentie
Ongeluk met meerdere auto's op de A2 bij Vught
Vandaag om 16:33 • Aangepast vandaag om 16:44
Meerdere auto's zijn donderdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Vught. Twee rijstroken in de richting van Eindhoven zijn dicht. Het is onbekend of er mensen gewond zijn geraakt.
Ook is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.
De vertraging richting Eindhoven loopt. Vanaf Sint-Michielsgestel heb je om half vijf minstens twintig minuten extra reistijd.
