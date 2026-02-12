Ongeluk met vrachtwagen en auto op A2 zorgt voor verkeersinfarct

Een vrachtwagen en auto zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A2 bij Vught. Twee rijstroken in de richting van Eindhoven waren dicht. Het ongeluk zorgde voor grote vertraging op de randweg bij Vught en ook wie van Utrecht naar Eindhoven toe wilde deed er langer over.

De bestuurder van de auto is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar kon zijn weg niet met de vrachtwagen vervolgen. Zowel de auto als de vrachtwagen moeten werden weggetakeld.

Een van de afgesloten rijstroken was die van afrit Vught. De andere rijstrook die dicht was door het ongeluk is in de richting van Eindhoven.

Ook file rijden richting Maastricht

Ook op de A2 bij Eindhoven ging het donderdagmiddag mis. Daar waren eveneens een auto en vrachtwagen gebotst. Bij knooppunt De Hogt was hierdoor een rijstrook richting Maastricht dicht. De vertraging was daar om vijf uur meer dan één uur.