Huisarts Stefan slaat alarm met vape-docu: ‘Jongste verslaafde is pas 8'’

Een kind van acht dat verslaafd is aan vapen. Het klinkt ongeloofwaardig, maar huisarts Stefan van Rooijen uit Asten maakt het mee. “Acht jaar is mijn jongste nicotineverslaafde in de praktijk. Het is nu echt tot hier en niet verder.” De arts maakte samen met huisarts Alja Sluiter de documentaire ‘ De Nicotineval’ over de gevaren van vapen. “Nicotine is qua verslavingskracht vergelijkbaar met cocaïne en heroïne. En toch laten we toe dat kinderen er zo makkelijk aan komen.”

Dat een kind van acht aan een vape komt, is volgens Stefan minder ingewikkeld dan veel ouders denken. “Het wordt gedeald op schoolpleinen, via oudere jongeren en vooral veel via Snapchat. Binnen twee minuten hadden wij online meerdere aanbieders gevonden. Je krijgt gewoon een prijslijst en het wordt thuisbezorgd.” Hoewel smaakjes officieel verboden zijn, is in de documentaire, die begin februari uit is gekomen, te zien dat ze nog volop verkrijgbaar zijn. “Onder de toonbank in winkels, maar vooral via social media. Dat is de grootste markt.”

In de documentaire gaan de artsen op fatbikes langs verschillende scholen (beeld: documentaire 'De nicotineval').

Kinderen zijn nieuwsgierig en gevoelig voor groepsdruk, benadrukt de huisarts. “Als een ouder kind zegt: probeer dit eens, dan doen ze dat. En het erge is: bij nicotine kun je na één vape al verslaafd raken.” Van Rooijen ziet in zijn praktijk inmiddels wekelijks kinderen met een vapeverslaving. “Meestal zijn ze twaalf of dertien jaar oud. Ouders zitten huilend tegenover me. Dan is er één vape gevonden in hun bed en blijken er thuis nog tientallen verstopt te liggen.” In de documentaire doen de artsen nog een andere schokkende ontdekking. In de gesprekken met scholen en kinderen wordt duidelijk dat er ook veel gedeald wordt in vapes met THC, de psychoactieve stof in cannabis. “We hebben vapes onderzocht en daar zagen we dat het regelmatig voorkomt dat er geen THC in de vloeistof zit, maar synthetische cannabinoïden zoals spice”, vertelt van Rooijen.

In de documentaire onderzoeken de huisartsen wat voor stoffen er in de vapes te vinden zijn (beelden: Documentaire 'De nicotineval').

En dat is niet niks. Spice is een kunstmatig gemaakte drug die veel sterker en onvoorspelbaarder kan werken dan gewone THC. Door de goedkope grondstof van de drugs, wordt het bijvoorbeeld ook veel gebruikt door daklozen en gevangenen. “Het kan levensbedreigend zijn”, waarschuwt de huisarts. “Zeker als een kind niet weet wat het gebruikt en geen idee heeft van de dosering. Er zijn situaties bekend waarbij jongeren er heel slecht aan toe waren.” De artsen ontdekken in de documentaire dat dealers de drug vaak zelf in de vapes toevoegen. Volgens Stefan van Rooijen is het risico groot dat jongeren denken dat ze een ‘gewone’ THC-vape kopen, terwijl er een synthetische drug in blijkt te zitten. Kinderen weten vaak niet wat ze inhaleren.” Daarnaast troffen de huisartsen in onderzochte vapes ook schadelijke stoffen aan zoals lood en cadmium. “Je longen zijn gemaakt voor lucht, niet voor olieachtige dampen met zware metalen.” Een populaire vape van vijftien duizend puffs bevat volgens de arts net zoveel nicotine als zo’n twintig pakjes sigaretten. “Dat zijn torenhoge doseringen." In de documentaire is te zien hoe een jong meisje twee van zulke grote vapes uit haar tas haalt en vertelt dat ze daar nog geen twee weken mee doet. "Dan weet je dus: die is nu al enorm verslaafd.”

"Het is niet de schuld van dat kind, maar van een industrie die dit bewust aantrekkelijk en extreem verslavend maakt."

De arts uit Asten pleit voor strengere maatregelen: hogere leeftijdsgrenzen, betere handhaving en hard optreden tegen online verkoop. “De politiek is nu aan zet. Het is tot hier en niet verder.” Aan ouders geeft hij één dringend advies: “Word niet boos, maar ga het gesprek aan. Ga naast je kind staan. Het is niet de schuld van dat kind, maar van een industrie die dit bewust aantrekkelijk en extreem verslavend maakt.” En aan kinderen zelf? “Vapen is niet stoer en al helemaal niet cool. Je wordt er niet sterker van, maar afhankelijk. En soms weet je niet eens waarvan.”

