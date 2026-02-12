Werknemer van TU/e volgens hof onterecht ontslagen: 'Mag werk hervatten'

Een hoofddocent van de TU Eindhoven (TU/e) moet met terugwerkende kracht zijn baan terugkrijgen. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag besloten. De docent verloor vorig jaar zijn baan door een slepend conflict, terwijl zijn werkgever had toegegeven dat hij onterechte kritiek en maatregelen te verduren had gekregen.

Per direct werden er maatregelen genomen tegen de werknemer. Zo werd hij niet meer ingezet op bachelor-onderwijs, mocht hij minder promovendi begeleiden en werd zijn begeleiding onderwerp van gesprek. Bij zijn leidinggevende bleef het functioneren van de docent onderwerp van kritiek, ook al kon hij dit zelf weerleggen.

Het begon allemaal in 2020 toen de docent in een onaangekondigd functioneringsgesprek in 2020 kreeg te horen dat het faculteitsbestuur zich ernstig zorgen maakte over zijn functioneren.

Anderhalf jaar op excuses gewacht

Het duurde uiteindelijk anderhalf jaar voordat de leidinggevende van de docent zijn excuus aanbod voor de manier waarop hij had gehandeld. Pas na een half jaar werden de maatregelen ingetrokken en werd er een voorstel gedaan om de docent te compenseren.

Precies daar liep het spaak. Vervolgens wilde de TU/e de arbeidsovereenkomst met de docent ontbinden en werd er een rechtszaak gestart. De kantonrechter besloot dat het contract met de werknemer mocht worden ontbonden, maar daar is het gerechtshof het niet mee eens.

Rechters kritisch

Volgens het hof was er geen geldige reden geweest om de arbeidsovereenkomst destijds te ontbinden. De rechters waren donderdag ook kritisch over de leidinggevenden van de docent. "De hele gang van zaken heeft geleid tot een onveilige werksituatie", stellen ze vast. "Vervolgens heeft de TU/e compensatie aangeboden, maar door de manier waarop zij heeft geprobeerd tot overeenstemming te komen, is de onveiligheid in de arbeidsrelatie voor de werknemer alleen maar toegenomen."

Het gerechtshof herstelt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de TU/e met ingang van 1 mei 2025. De TU/e moet de docent binnen veertien dagen de mogelijkheid geven om zijn werk te hervatten. Hierbij wordt van beide partijen verwacht dat zij hun best gaan doen om de werkrelatie te herstellen.