Marijn vraagt zijn goede vriend Ferdi op date naar 3 Uurkes Vurraf

Niemand mag met carnaval alleen zijn. Daarom verrassen we ook dit jaar weer een aantal mensen met kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Via de winactie ‘Wil je met me hossen?’ gaven feestneuzen aan met wie zij het gezelligste feestje van het jaar willen beleven. Wist je dat 3 Uurkes Vurraf ook hartstikke romantisch kan zijn? Dat bewijst Marijn, die een van zijn vrienden op date vroeg naar het gezelligste feestje van het jaar.

Marijn maakt deel uit van een vriendengroep van veertien man, waar ook Ferdi in zit. "We zien elkaar heel veel", vertelt hij donderdag tegen carnavalsreporter Tappie Thijs. "Ferdi en ik zijn de enige twee die vrijgezel zijn binnen de groep. Hij is een hele leuke jongen en ik zou het heel gezellig vinden als ik hem mee op date kan nemen naar 3 Uurkes Vurraf."

Bij Omroep Brabant kunnen we ons niet voorstellen dat er een leukere date bestaat, maar stel nou dat deze romantische move tóch niks oplevert? "De vriendschap blijft", verzekert Marijn. "Dat is voor mij ook helemaal prima."

Het verlossende antwoord komt niet veel later, als Marijn samen met Tappie Thijs bij een nietsvermoedende Ferdi op de bank zit. "Wil jij samen op carnavalsdate en hossen bij 3 Uurkes Vurraf?", vraagt Marijn. Gelukkig hoeft Ferdi daar niet lang over na te denken: "Daar ben ik altijd voor in, dit is zeker een ja."

Of er na deze carnavalsdate nog een andere date komt? "Wie weet", glimlacht Ferdi. "Dat zou misschien wel leuk zijn."