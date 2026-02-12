Miljoenen voor gebedsgenezer en moeder draagt kindje: dit gebeurde vandaag

Van gebedsgenezer Tom de Wal die miljoenen binnen krijgt door donaties tot een moeder die een kind voor haar dochter draagt. Dit zijn de vijf verhalen die donderdag gelezen moet hebben.

Gebedsgenezer Tom de Wal haalt via zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries miljoenen binnen door donaties. Hij geeft regelmatig luxe auto's en geld weg, vliegt met privéjets en kocht vastgoed ter waarde van miljoenen. Alles wat hij organiseert is gratis, maar donaties worden sterk aangemoedigd. De stichting ontving de afgelopen vijf jaar zo'n 18 miljoen aan giften. Hier lees je het hele verhaal.

Een bijzonder verhaal uit Oosterhout: de 51-jarige Angela draagt als draagmoeder het kind van haar dochter Nolle (27) en schoonzoon Ferri (27). Nolle kan zelf geen kinderen krijgen door het MRKH-syndroom. Via een kliniek op Cyprus werd een embryo, gemaakt met een eicel van Nolle en zaadcel van Ferri, in Angela's baarmoeder geplaatst. Het kindje wordt in september verwacht. Lees hier het volledige verhaal.

Lees ook Noëlle kan niet zwanger worden, dus draagt haar moeder het kindje

Marlon B. heeft in hoger beroep de moord op zijn ex Silvana Heber bekend. Twee jaar geleden beriep hij zich nog op geheugenverlies rond de nacht waarin hij haar wurgde en begroef. B. hoopt nu op strafvermindering door te wijzen op mogelijk niet-aangeboren hersenletsel. De rechtbank ziet geen reden voor nieuw onderzoek. Check het volledige artikel hier.

Johan van Laarhoven (65) is boos en zwaar teleurgesteld dat de Nederlandse Staat niet aansprakelijk is voor de ellende waarin hij in Thailand zat. 'Dit is geen rechtsstaat maar een bananenrepubliek waar blijkbaar de rechter zich schikt naar de wensen van het OM,' stelt Van Laarhoven. Zijn advocaat noemt de uitkomst 'pijnlijk en zeer teleurstellend' en kondigt hoger beroep aan. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Johan van Laarhoven woest over vonnis, advocaat gaat in hoger beroep

Ongeveer een kwart van de Brabantse gemeenteraadsleden heeft te maken gehad met agressie, intimidatie of geweld. Dit speelt met name rondom de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, zoals onlangs speelde in gemeente Maashorst. Maar kan ook te maken hebben met andere plannen van een gemeente waar niet iedereen het mee eens is. Hier lees je er meer over.