Speciale wc tijdens carnaval voor mensen met een beperking: 'Goud waard'
Carnaval is voor iedereen in Breda: daarom staat er tijdens carnaval voor het eerst een zogeheten Changing Places-toilet op het Kasteelplein. Mensen met meervoudige lichamelijke beperkingen kunnen zo toch naar de wc.
Het mobiele mindervalidentoilet is gebouwd in een zeecontainer en voorzien van een tillift, verschoontafel, steunbeugels en een soort plank, zodat mensen er met hun rolstoel in kunnen rijden. "Het is bedoeld voor mensen die liggend verzorgd moeten worden en niet zelfstandig op het toilet kunnen komen", licht projectleider Joyce de Feijter toe.
Ze kwam op het idee om het toilet tijdens carnaval te plaatsen dankzij een vrijwilliger. Zij is moeder van een zoon met een beperking die om de twee uur verzorgd moet worden. "Als je erop uit gaat, bijvoorbeeld om te winkelen of naar een pretpark, kun je niet om de twee uur naar huis. Deze gezinnen kunnen er dus niet op uit. Met zo'n voorziening als deze maak je het mogelijk dat ze kunnen carnavallen - of naar een festival kunnen."
Niet nieuw
De toiletten zijn ook inzetbaar op festivals. "Voor mensen in rolstoelen zitten is een dixi niet prettig. Wij willen ook niet op de randen zitten", vertelt ze. "Als je een rolstoel op een dixi wil plaatsen, heb je beugels nodig. Ik zou die ook niet willen vastpakken."
De Changing Places-toiletten zijn niet nieuw, zegt De Feijter. "Het bestaat al op veel plekken in de wereld." In Engeland zijn ze bij evenementen heel normaal. "Wij doen soms al moeilijk voor een rolstoeltoegankelijk toilet."
Het concept is overgewaaid uit Engeland. Toen De Feijter als projectleider bij PLEE-List bezig was met toiletten in Breda, kwam ze in contact met Karin Stiksema van Joint Projects. Dat bedrijf, dat hulpmiddelen maakt waarmee mensen met een beperking op een toegankelijke manier kunnen recreëren, is het concept in Nederland gaan produceren.
'Gezichten goud waard'
"Deze unit is in negen weken gebouwd. Doordat we zo met elkaar hebben opgetrokken, voelt het een beetje als mijn kindje." Tijdens een promotieweekend in oktober werd het toilet voor het eerst in Breda gebruikt. "De gezichten van mensen waren goud waard", blikt ze terug. "Ze waren er jaren niet op uit geweest. De moeder was in tranen."
Volgens De Feijter besefte de vrouw dat ze weer met haar gezin op pad kon. "En dat ze niet anders was dan de rest. Je moet alles wat je doet plannen rondom toiletten. Dat kunnen wij ons soms niet voorstellen."
Voor mensen met blaas- en darmproblemen is hoge nood vaak al ingewikkeld. "Laat staan als je in een rolstoel zit, dan zijn er nog minder toiletten beschikbaar."
Hulpverlenersplein
Het gratis toilet staat van vrijdag tot en met dinsdagavond op het hulpverlenersplein bij de EHBO. "Hij komt dus niet zomaar op straat en wordt altijd beheerd. Mensen hebben soms ook hulp nodig."
De Feijter verwacht niet dat het toilet duizend keer per dag gebruikt wordt. "Mensen moeten weten dat zoiets mogelijk is. Maar dat ie gebruikt gaat worden, weet ik zeker."
Ze is vooral blij dat de praktische voorziening er is. "Carnaval is voor iedereen en dit is een onderdeel dat hieraan bijdraagt."