Speciale wc tijdens carnaval voor mensen met een beperking: 'Goud waard'

Carnaval is voor iedereen in Breda: daarom staat er tijdens carnaval voor het eerst een zogeheten Changing Places-toilet op het Kasteelplein. Mensen met meervoudige lichamelijke beperkingen kunnen zo toch naar de wc.

Het mobiele mindervalidentoilet is gebouwd in een zeecontainer en voorzien van een tillift, verschoontafel, steunbeugels en een soort plank, zodat mensen er met hun rolstoel in kunnen rijden. "Het is bedoeld voor mensen die liggend verzorgd moeten worden en niet zelfstandig op het toilet kunnen komen", licht projectleider Joyce de Feijter toe.

Ze kwam op het idee om het toilet tijdens carnaval te plaatsen dankzij een vrijwilliger. Zij is moeder van een zoon met een beperking die om de twee uur verzorgd moet worden. "Als je erop uit gaat, bijvoorbeeld om te winkelen of naar een pretpark, kun je niet om de twee uur naar huis. Deze gezinnen kunnen er dus niet op uit. Met zo'n voorziening als deze maak je het mogelijk dat ze kunnen carnavallen - of naar een festival kunnen."

Niet nieuw

De toiletten zijn ook inzetbaar op festivals. "Voor mensen in rolstoelen zitten is een dixi niet prettig. Wij willen ook niet op de randen zitten", vertelt ze. "Als je een rolstoel op een dixi wil plaatsen, heb je beugels nodig. Ik zou die ook niet willen vastpakken."

De Changing Places-toiletten zijn niet nieuw, zegt De Feijter. "Het bestaat al op veel plekken in de wereld." In Engeland zijn ze bij evenementen heel normaal. "Wij doen soms al moeilijk voor een rolstoeltoegankelijk toilet."