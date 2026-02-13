Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Autobrand op parkeerplaats in Oosterhout • Vrachtwagen lekt vloeistof in Oss, brandweer heeft metingen gedaan

Vandaag om 05:50
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:50

Autobrand op parkeerplaats in Oosterhout

Op een parkeerplaats aan de Bredaseweg in Oosterhout is donderdagnacht een auto in brand gevlogen. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om het autowrak af te voeren. 

05:31

Vrachtwagen lekt vloeistof in Oss, brandweer heeft metingen gedaan

Een vrachtwagen heeft donderdagavond een vloeistof gelekt op de Lekstraat in Oss. De brandweer heeft ter plaatse metingen gedaan. Om welke stof het gaat, is nog niet bekend. 

