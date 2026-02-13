Dit wordt het weer met carnaval: 'Krijgen een winterweekend'

Het is zover: carnaval gaat beginnen. Wat doet het weer tijdens dit lange feestweekend? Brabant staat zon, motregen en zelfs een laagje sneeuw te wachten.

Spatje motregen De carnaval begint vrijdag met wat bewolking, een temperatuur van een graad of vijf in de middag en een matige noorderwind. Al zal vrijdagavond de temperatuur dalen naar één of twee graden onder het vriespunt. "Lokaal kan er overdag een spatje motregen vallen. Helemaal droog is het niet", vertelt hij.

"We krijgen een winterweekend om het zo maar te zeggen", valt weerman Rico Schröder van Weerplaza met de deur in huis.

Door naar zaterdag. Waar de dag in de ochtend begint met bewolking, zullen de carnavalswagens 's middags in de zon rijden, zo verwacht Schröder. "De zon breekt door en het blijft overal droog. Het is dan twee of drie graden."

Lijkt alsof het vriest

Een stevige noordenwind is die dag wel verraderlijk, waardoor het het slim is om jezelf warm genoeg aan te kleden. "Voor het gevoel is het kouder dan het getal op de thermometer. Het lijkt alsof het vriest."

Na een koude nacht start carnavalszondag met zon, maar dat maakt later plaats voor bewolking. Vanuit het westen komt er neerslag over Brabant. "Dat is in eerste instantie sneeuw en gaat later over op regen", voorspelt de weerman. "De eerste sneeuw zal in de regio Breda rond een uur of drie beginnen. Overal zal het enige tijd gaan sneeuwen."

Na het weekend is het over met het licht winterse weer en wordt de temperatuur zo'n acht tot negen graden met bewolking.