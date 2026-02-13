Navigatie overslaan

A27 dicht na ernstig ongeluk met vrachtwagen bij Werkendam

Vandaag om 09:12 • Aangepast vandaag om 10:19
Het ongeluk gebeurde op de A27 bij Nieuwendijk (foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
De A27 van Utrecht richting Breda is dicht na een ernstig ongeluk bij Werkendam. Later werd bekend dat hierbij iemand om het leven is gekomen. Vanwege de afsluiting stond er rond kwart over negen vrijdagochtend een zes kilometer lange file vanaf Noordeloos. 

De vertraging bedroeg rond kwart over negen een klein halfuur, maar die loopt volgens Rijkswaterstaat in snel tempo op.  Rond halftien werd al gewaarschuwd voor een vertraging van ruim een uur De ANWB adviseert om te rijden via Zaltbommel, over de A15, de A2 en de A59. 

Vanwege het ongeluk op de A27 is een omleiding ingesteld (foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Bij het ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk kwam iemand om het leven (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Wat er precies is gebeurd op de A27 was vrijdagochtend nog niet duidelijk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Hoe het ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
