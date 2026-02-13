Advertentie
A27 dicht na ernstig ongeluk met vrachtwagen bij Werkendam
Vandaag om 09:12 • Aangepast vandaag om 10:19
De A27 van Utrecht richting Breda is dicht na een ernstig ongeluk bij Werkendam. Later werd bekend dat hierbij iemand om het leven is gekomen. Vanwege de afsluiting stond er rond kwart over negen vrijdagochtend een zes kilometer lange file vanaf Noordeloos.
De vertraging bedroeg rond kwart over negen een klein halfuur, maar die loopt volgens Rijkswaterstaat in snel tempo op. Rond halftien werd al gewaarschuwd voor een vertraging van ruim een uur De ANWB adviseert om te rijden via Zaltbommel, over de A15, de A2 en de A59.
