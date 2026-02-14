Dit technologische snufje zette de bankenwereld op zijn kop

Het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld: bankieren op je laptop of mobieltje. Maar tot veertig jaar geleden kon je je saldo checken of geld overschrijven alleen via de post of op een bankkantoor. Totdat de Postbank, voorloper van ING, een revolutie ontketende met Girotel: telefonisch bankieren. En waar stond de computer waar al die mensen op inbelden? In een bankkantoor in Breda.

Op 13 februari 1986 klopt Jelle Zijlstra, president van de Nederlandsche Bank, de eerste overboeking in op Girotel. Hij maakt 100.000 gulden (ruim 45.000 euro) over naar het comité dat de Olympische Spelen in 1992 naar Amsterdam wilde halen. Dat lukt het cluppie overigens niet, die Spelen gaan naar Barcelona. Zijlstra is echter iets te enthousiast met het intikken van de nullen en maakt bijna een miljoen gulden over. Een van de aanwezige bankiers spot net op tijd de fout, waardoor het toch bij een ton blijft.

Reclameposter Postbank over Girotel (foto: ING).

Het begint klein met duizend gebruikers, maar daar komen jaarlijks tienduizend gebruikers bij. Halverwege de jaren 90 bankieren al ruim een half miljoen Nederlanders van achter hun pc. Al is dat, vooral in het begin, niet altijd een vooruitgang. Internetten was vroeger vooral een kwestie van veel geduld hebben. Je moest via een modem gebruikmaken van een vaste telefoonlijn. Buiten dat het veel tijd kostte om de verbinding te leggen, maakte het een hels kabaal. Ook het scrollen of invoeren van informatie ging alles behalve snel. Dat zorgde er ook voor dat de telefoonrekening flink opliep. Toch waren ze bij de Postbank meer dan trots op hun nieuwe dienst. "Girotel was zijn tijd ver vooruit. Het zette Nederland op de kaart als digitale fintech‑pionier, lang voordat het woord ‘fintech’ überhaupt bestond. De stap van papieren overschrijvingen naar digitale opdrachten vanuit huis was een enorme sprong in klantgemak en betrouwbaarheid”, aldus Bob Timmermans, hoofd Digitaal Bankieren bij ING.

Zo zag het starscherm van Girotel eruit (foto: NOS)

Het probleem van de snelheid wordt in de loop van de jaren steeds minder groot door allerlei vernieuwingen. Maar de grootste stap wordt gezet bij het overstappen van internetten via de telefoonlijn naar de kabel. Een aantal jaar blijven beide varianten beschikbaar, totdat de stekker in 2005 uit Girotel wordt getrokken.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren