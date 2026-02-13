Navigatie overslaan

Man (58) komt om het leven bij ongeluk met bakwagen op A27

Vandaag om 10:01 • Aangepast vandaag om 11:13
Hoe het ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Hoe het ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Bij het ongeluk met een bakwagen dat vrijdagochtend gebeurde op de A27 bij Werkendam is een 58-jarige man uit Culemborg om het leven gekomen. Dat meldt de politie. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto waarin de man zat, botste achterop de bakwagen en raakte daarna de vangrail. Na de klap reed de auto nog bijna een kilometer verder. 

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg van Utrecht richting Breda is bij Werkendam dicht. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging snel oploopt.

 Automobilisten worden via knooppunt Gorinchem omgeleid via Zaltbommel.

Vanwege het ernstige ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Vanwege het ernstige ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Wat er precies is gebeurd op de A27 was vrijdagochtend nog niet duidelijk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Wat er precies is gebeurd op de A27 was vrijdagochtend nog niet duidelijk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Vanwege het ernstige ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk werd de snelweg A27 afgesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Vanwege het ernstige ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk werd de snelweg A27 afgesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Bij het ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk kwam iemand om het leven (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Bij het ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk kwam iemand om het leven (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Vanwege het ongeluk op de A27 is een omleiding ingesteld (foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Vanwege het ongeluk op de A27 is een omleiding ingesteld (foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.