Man (58) komt om het leven bij ongeluk met bakwagen op A27
Vandaag om 10:01 • Aangepast vandaag om 11:13
Bij het ongeluk met een bakwagen dat vrijdagochtend gebeurde op de A27 bij Werkendam is een 58-jarige man uit Culemborg om het leven gekomen. Dat meldt de politie.
De auto waarin de man zat, botste achterop de bakwagen en raakte daarna de vangrail. Na de klap reed de auto nog bijna een kilometer verder.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg van Utrecht richting Breda is bij Werkendam dicht. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging snel oploopt.
Automobilisten worden via knooppunt Gorinchem omgeleid via Zaltbommel.
