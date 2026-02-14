Navigatie overslaan
Kijk hier live naar de optocht van Lampegat (Eindhoven)

Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 13:27
Fraaie creaties (foto: Karin Kamp)
Fraaie creaties (foto: Karin Kamp)

De optocht van Lampegat (Eindhoven) trekt zaterdag weer door de binnenstad. Een prachtige stoet van creatieve praalwagens, mooi verkleedde mensen en veel muziek. Je kunt het live volgen via Omroep Brabant.

Kijk hier vanaf 13.10 uur live mee naar de Lampegatse optocht met commentatoren Kristian Westerveld en Marjolein Hockers.

