Kijk hier naar D'n Opstoet in Kruikenstad (Tilburg)
Vandaag om 08:00 • Aangepast vandaag om 17:05
D’n Opstoet trok deze carnavalszondag weer door Kruikenstad (Tilburg). Een mooie optocht met flink uitgedoste deelnemers en prachtige wagens.
Kijk hier naar het verslag van D’n Opstoet met commentatoren Kristian Westerveld en Leon van de Wouw.
Nagenieten van de optocht met de mooiste foto's? Check ze hier.
Meer optochten zien?
Genieten van veel meer carnavalsoptochten? Bekijk ze op onze gratis streamingdienst Brabant+.
