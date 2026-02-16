Navigatie overslaan
Kijk hier naar Kruikenstad in Koor vanuit Tilburg

Gisteren om 08:00 • Aangepast gisteren om 22:44
Drukte bij Kruikenstad in Koor in Tilburg (foto: Arthur Marres).
Drukte bij Kruikenstad in Koor in Tilburg (foto: Arthur Marres).

Zing live mee met Kruikenstad in Koor. Een groot openluchtconcert met de mooiste en leukste carnavalsklassiekers. Uitgevoerd door het 40-koppige Kruikenstad in Koor Harmonieorkest. Live vanaf het Stadsforum in hartje Tilburg.

Kijk hier de uitzending van Kruikenstad in Koor terug. Meezingen kan gewoon vanaf de bank, want de songteksten verschijnen in beeld.

Geniet verder op Brabant+
Genieten van meer carnavalsmuziek? Bekijk op onze gratis streamingdienst Brabant+ het concert ‘Handjes Handjes Bloemetjesfestijn’ van Lamme Frans of kijk naar de afgelopen edities van 3 Uurkes Vurraf.

