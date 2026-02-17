Advertentie
Kijk hier live naar de optocht van het Krabbegat (Bergen op Zoom)
Vandaag om 08:00 • Aangepast vandaag om 14:06
Deze carnavalsdinsdag trekt de optocht door hartje Krabbegat. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de Vastenavond in Bergen op Zoom. Met indrukwekkende metershoge praalwagens van bouwclubs uit de hele regio.
Kijk hier live mee naar de optocht van het Krabbegat met commentatoren Willem Jan Joachems en Martijn Withagen.
Meer optochten zien?
Genieten van veel meer carnavalsoptochten? Bekijk ze op onze gratis streamingdienst Brabant+.
Advertentie
Advertentie