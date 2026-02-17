Navigatie overslaan
Kijk hier live naar de optocht van het Krabbegat (Bergen op Zoom)

Vandaag om 08:00 • Aangepast vandaag om 14:06
Foto's: Karin Kamp
Deze carnavalsdinsdag trekt de optocht door hartje Krabbegat. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de Vastenavond in Bergen op Zoom. Met indrukwekkende metershoge praalwagens van bouwclubs uit de hele regio.

Redactie

Kijk hier live mee naar de optocht van het Krabbegat met commentatoren Willem Jan Joachems en Martijn Withagen.

