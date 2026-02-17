Navigatie overslaan

Kijk hier naar de optocht van het Krabbegat (Bergen op Zoom)

Vandaag om 08:00 • Aangepast vandaag om 16:18
Foto's: Karin Kamp
Foto's: Karin Kamp

Deze carnavalsdinsdag trok de optocht door hartje Krabbegat. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de Vastenavond in Bergen op Zoom. Met indrukwekkende metershoge praalwagens van bouwclubs uit de hele regio.

Kijk hier naar de optocht van het Krabbegat met commentatoren Willem Jan Joachems en Marijn Withagen.

De optocht levert ook een hoop mooie foto's op. Blader er maar eens rustig doorheen.

