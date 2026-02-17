Advertentie
Kijk hier naar de optocht van het Krabbegat (Bergen op Zoom)
Vandaag om 08:00 • Aangepast vandaag om 16:18
Deze carnavalsdinsdag trok de optocht door hartje Krabbegat. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de Vastenavond in Bergen op Zoom. Met indrukwekkende metershoge praalwagens van bouwclubs uit de hele regio.
Kijk hier naar de optocht van het Krabbegat met commentatoren Willem Jan Joachems en Marijn Withagen.
De optocht levert ook een hoop mooie foto's op. Blader er maar eens rustig doorheen.
Meer optochten zien?
Genieten van veel meer carnavalsoptochten? Bekijk ze op onze gratis streamingdienst Brabant+.
