Explosie verwoest serre en ramen van huis in Geldrop

Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 11:26
(Archieffoto: Karin Kamp)
(Archieffoto: Karin Kamp)

De serre en ramen van een huis aan de Elanor in Geldrop zijn donderdagnacht verwoest door een explosie. Volgens de politie werd die veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk. 

Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Een specialist van het Team Explosieven Verkenning kwam vrijdagochtend onderzoek doen naar het gebruikte explosief. 

Specialisten van het team Forensische Opsporing stellen sporen veilig en doen verder onderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden. "Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom."

