Uren te vroeg klaar voor 3 Uurkes Vurraf: 'Het feest der feesten'

Iets na elven vrijdagochtend staan de eerste fanatiekelingen al te wachten om naar binnen te mogen bij 3 Uurkes Vurraf. De jassen nog dicht vanwege de frisse wind, maar de sfeer die zit er al goed in. Want wie hier staat, heeft maar één doel: als eerste naar binnen mogen en genieten! "Dit is het feest der feesten", zegt een van de vroege feestvierders.

De laatste puntjes worden binnen in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven nog even op de 'i' gezet, terwijl buiten de eerste carnavalsvierders al aankomen. Het zijn vriendinnen Kitty en Eliza uit Drunen. "Het is iets over elf en we zijn er al. We zijn met de trein gekomen, dus we dachten dan gaan we op tijd. Kunnen we daar nog even wat eten en zijn we daarna mooi als een van de eersten binnen." "Het is onze eerste keer hier", vertelt Kitty blij. Ondertussen is Eliza druk bezig een kluisje te bemachtigen. "We hadden ons allebei ingeschreven om erbij te zijn. Dat doen we al jaren, maar we hadden nooit geluk. Dit jaar hebben we dat wel en dat vinden we heel bijzonder en leuk." Jaren achter elkaar luidden de twee carnaval in met 3 Uurkes Vurraf op de televisie. Nu kunnen ze er echt bij zijn. "Het is leuk om te zien op televisie, maar nu is het zover en kunnen we er echt zelf bij zijn en de gezelligheid en sfeer meemaken. Straks aftellen van elf naar nul, dat wordt kippenvel."

De eerste feestvierders van 3 Uurkes Vurraf, Kitty en Eliza, zijn er al vroeg bij (foto: Tom Berkers).

Niet veel later komen er ook andere vroege vogels aan op het Stadhuisplein. Het is Bianca met haar zoon Willem. "We zijn thuis al vroeg weggegaan, want we wilden er gewoon een leuke dag van maken. We wachten hier wel een paar uur. Dat vinden we niet erg, want het is mooi weer." De twee komen uit Hilvarenbeek. "Hij wilde al heel heel erg lang hierheen", vertelt Bianca. Dit jaar won ze kaartjes en kon ze haar zoon verrassen. "Yes, Eindelijk. Ik kijk het elk jaar, maar op een gegeven moment wil je er een keer bij zijn. Het is één groot feest."

Moeder en zoon samen naar 3 Uurkes Vurraf (foto: Tom Berkers).

En ook Michelle uit Oisterwijk is er vroeg bij, samen met haar vrienden. Al heeft ze wel één probleempje. "Ik heb geen kaartje", vertelt ze met een lach op haar gezicht. "De rest van mijn vrienden wel. Er heerst een griepepidemie, dus er kan zomaar iemand ziek zijn. Ik hoop dat ik dan dat kaartje kan krijgen." Om een kaartje te bemachtigen heeft ze speciaal een ludieke leus bedacht en die op een bord gezet: 'Ik kan hossen, zingen en polonaise lopen. Wie neemt mij mee naar Uurkes Vurraf?'. "Als het echt niet lukt, dan gaan zij naar binnen en heb ik het vast ergens anders wel gezellig. Niet in de tent, dan wel daarbuiten."

Eerste feestvierders uit Oisterwijk zijn klaar voor 3 Uurkes Vurraf (foto: Tom Berkers).

Bij de ingang van de feesttent van 3 Uurkes Vurraf, staan Ollie en Loes. "Wij willen gewoon als eerste naar binnen. We willen de beste plek, dus daarom zijn we er al vroeg bij." Het is voor Ollie al de vierde keer dat hij erbij is. Vorig jaar nam hij zijn zus Loes voor het eerst mee. "Het was toen zo geweldig, dat we dit jaar heel graag weer wilden. Het is de samenhorigheid en gezelligheid", vertelt ze. "Dit is het feest der feesten met alle goede carnavalsartiesten zo'n beetje bij elkaar", vult Ollie haar aan. Nog even wachten en dan kan het aftellen tot carnaval ook voor hen beginnen.