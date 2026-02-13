Bewoonster en kinderen flink geschrokken na aanslag: 'Het huis trilde'

Een paar maanden geleden werden de ruiten van haar auto al ingeslagen, donderdagnacht was het weer raak en sneuvelden de ramen van haar serre in de tuin. De bewoonster van het huis aan de Elanor in Geldrop, die niet met naam genoemd wil worden, schrok rond drie uur 's nachts van een enorme knal.

Zichtbaar aangeslagen doet de vrouw vrijdag aan het eind van de ochtend haar verhaal. De politie is net weg. Een explosievenexpert en specialisten van het team Forensische Opsporing hebben het onderzoek ter plaatse afgerond. "Ik was toevallig net naar het toilet geweest toen ik een enorme knal hoorde. Het hele huis trilde gewoon."

De bewoonster rende naar het raam en zag een witte rookwolk afkomstig van het vuurwerk optrekken uit haar tuin. De tuin waar de serre staat bevindt zich in een doodlopend gangetje aan de Elanor. Haar kinderen van elf en twaalf zaten rechtop in bed. "Ik ben hen eerst gaan troosten, want ze waren hevig geschrokken." Van slapen kwam er vervolgens niets meer. "Ik ben maar bij ze in bed gekropen."

Kindercarnaval als afleiding

"Vanochtend heb ik ze naar het kindercarnaval op school gebracht en daarna heb ik de politie pas gebeld", vertelt de bewoonster. Volgens de politie is de aanslag gepleegd met zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners wordt opgeroepen om camerabeelden te delen.

Wie er achter de aanslag op haar huis zit weet de vrouw niet. Of er een verband is met de eerdere aanslag op haar auto weet ze ook niet. Ook de politie is nog bezig met het onderzoek en zegt nog geen verdachte te hebben aangehouden.

Bekijk hieronder beelden van het politieonderzoek: