3 Uurkes Vurraf 2026 knallend van start!
Vandaag om 15:12 • Aangepast vandaag om 15:45
Op het Stadhuisplein in Lampegat wordt carnaval officieel afgetrapt met 3 Uurkes Vurraf. In drie uur tijd zullen de beste carnavalsartiesten voorbijtrekken. Net als bergen confetti, meters bier, heel veel leut en een uitzinnig publiek.
Na het jaarlijkse aftelmoment met Jordy Graat, heeft Lamme Frans traditiegetrouw 3 Uurkes Vurraf afgetrapt met zijn hit ‘Fijnfisjenie!’. Op het Stadhuisplein barstte het feest direct los, de tent zong uit volle borst mee en de sjaaltjes gingen de lucht in. Dat belooft veel goeds voor de komende uren!
