Navigatie overslaan
VIDEO

3 Uurkes Vurraf 2026 knallend van start!

Vandaag om 15:12 • Aangepast vandaag om 15:45

Op het Stadhuisplein in Lampegat wordt carnaval officieel afgetrapt met 3 Uurkes Vurraf. In drie uur tijd zullen de beste carnavalsartiesten voorbijtrekken. Net als bergen confetti, meters bier, heel veel leut en een uitzinnig publiek.

Profielfoto van Rowan Krause
Geschreven door
Rowan Krause

Na het jaarlijkse aftelmoment met Jordy Graat, heeft Lamme Frans traditiegetrouw 3 Uurkes Vurraf afgetrapt met zijn hit ‘Fijnfisjenie!’. Op het Stadhuisplein barstte het feest direct los, de tent zong uit volle borst mee en de sjaaltjes gingen de lucht in. Dat belooft veel goeds voor de komende uren!

Volg hier de livestream van 3 Uurkes Vurraf.

Foto: Marcel van Dorst/Eye4images
Foto: Marcel van Dorst/Eye4images

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.