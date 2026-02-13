Helmondse raadsleden met dood bedreigd: 'Onacceptabel'

Twee raadsleden in Helmond zijn de afgelopen weken met de dood bedreigd. Dat melden de fractievoorzitters van de Helmondse gemeenteraad in een gezamenlijke verklaring.

De bedreigingen werden onder een video van Rechts Gelul geschreven, maar zijn nu verwijderd. Die video werd opgenomen rondom de vergadering over de opvanglocatie.

Volgens de gemeente en een raadslid volgden de bedreigingen naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de komst van een opvangcentrum aan de Smalstraat voor vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Nadrukkelijk afstand

In de gezamenlijke verklaring nemen de fractievoorzitters nadrukkelijk afstand van beide incidenten. "Het debat mag en moet gevoerd worden in de gemeenteraad. Over de inhoud mogen we het oneens zijn en daar mogen we de scherpte opzoeken. Doodsbedreigingen, suggestieve beschuldigingen en op de persoon spelen horen daar niet bij en zijn onacceptabel."

"Burgemeester, wethouders en raadsleden moeten in vrijheid besluiten kunnen nemen en mogen daarbij nooit in hun integriteit, reputatie of persoonlijke levenssfeer aangetast worden. We vinden het belangrijk om dat gezamenlijk heel duidelijk uit te spreken", laten de fractievoorzitters weten.

Custom Powders

Bij een commissiedebat twee dagen geleden kwam ook burgemeester Sjoerd Potters ter sprake. "Bij de burgemeester ging het om een suggestieve en ongefundeerde link die door een inspreker werd gelegd tussen zijn eerdere functies en het PFAS-dossier", laat de gemeente weten.

Het ging om de vrouw van een oud-medewerker van Custom Powders, dat jarenlang schadelijke stoffen uitstootte en illegaal water loosde.

De gezamenlijke verklaring is ondertekend door eerste locoburgemeester Martijn de Kort en de fractievoorzitters van de partijen in de Helmondse gemeenteraad.