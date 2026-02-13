Miljoenen voor leefkwaliteit in gebied waar stroom windmolens aan land komt

In het gebied waar stroom van grote windmolenparken op de Noordzee aan land komt, wordt fors geïnvesteerd. Dat maakte de provincie deze week bekend. Er wordt 50 miljoen uitgetrokken om de leefkwaliteit in het noordwesten van Brabant te verbeteren. Het geld is ook bedoeld om de impact van de energietransitie op het gebeid te verzachten.

In Oosterhout wordt onder meer geïnvesteerd in winkelcentrum Arkendonk. Geertruidenberg zet geld in voor de gebiedsontwikkeling Parkzicht, Rondje Markt, Spoorpark en de Kleine Biesbosch, waarmee de verbinding tussen stad, natuur en recreatie wordt versterkt.

Met de 50 miljoen wordt in de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen geïnvesteerd in biodiversiteit, natuurherstel, de fysieke leefomgeving, regionale economie en energietransitie.

In Drimmelen ligt de focus onder andere op het dorpshart en het dorpshuis van Lage Zwaluwe, de dorpsvisie Wagenberg en de gebiedsontwikkeling Dongemondcollege. Moerdijk investeert onder meer in de nieuwbouw van sport- en

zalencentrum De Niervaert in Klundert, gericht op toekomstbestendige

maatschappelijke voorzieningen.

'Gericht investeren'

“De energietransitie is noodzakelijk, maar raakt mensen direct in hun leefomgeving", zegt energiegedeputeerde Bas Maes (SP). "Met deze 50 miljoen investeren we gericht in natuur, kernen en voorzieningen, zodat de regio ook echt profiteert. Dat doen we samen met gemeenten en met oog voor wat lokaal nodig is.”

Momenteel worden er in windenergiegebied 'Nederwiek 3' op de Noordzee grootschalige windparken ontwikkeld. De opgewekte stroom komt via zeekabels aan land en wordt in een station bij Geertruidenberg omgezet en aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

De komst van deze infrastructuur legt druk op de leefomgeving. Daarom stelt het Rijk via het Klimaatfonds en het Europees Herstel- en Veerkrachtplan geld beschikbaar.