Extra inzamelpunten statiegeld tijdens carnaval

Wie tijdens carnaval een blikje leegdrinkt, hoeft er niet lang mee rond te lopen. Verpact zet in verschillende Brabantse steden extra inzamelpunten neer voor statiegeldverpakkingen.

Tijdens carnaval komen extra inzamelpunten voor statiegeld in Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Roosendaal, meldt inzamelingsstichting Verpact. Het gaat dan om mobiele bulkmachines, losse inlevermachines en zogenoemde donatie-eilanden.

Bij de mobiele bulkmachines kunnen tot honderd statiegeldverpakkingen in één handeling worden ingeleverd. Bij de donatie-eilanden kunnen carnavalsvierders statiegeldverpakkingen kwijt voor het goede doel.

Verpact loopt daarnaast in meerdere steden mee in optochten, waarbij wordt afgesloten met een carnavalsveegwagen en blikjespolonaise om te collecteren.

"Bij het inzamelen van verpakkingen is gemak cruciaal, ook bij statiegeldverpakkingen. Bij grote evenementen zoals carnaval is zichtbaarheid extra belangrijk en we maken het zo eenvoudig mogelijk om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren", zegt Hester Klein Lankhorst, directeur bij Verpact.