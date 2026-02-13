Navigatie overslaan

Enorme vondst illegale sigaretten in loods, man (50) opgepakt

Vandaag om 16:30 • Aangepast vandaag om 17:30
In de loodsen werden illegale sigaretten gevonden (foto: FIOD Belastingsdienst).
Een team van de douane en de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) hebben dinsdag 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden in Brabant. Het eerst deel van de sigaretten werd gevonden in een bedrijfspand in Vlijmen. De rest werd ontdekt in een grote loods in Den Bosch.

De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor de handel in illegale sigaretten en zijn allemaal in beslaggenomen. 

Een man van in de vijftig is aangehouden. Het is niet bekend op welke manier de verdachte betrokken is bij de vondst en waarvan hij precies van wordt verdacht.

De FIOD kan 'in het kader van het onderzoek' niet verder op de zaak ingaan. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

